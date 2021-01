Los Ángeles: Comunidad destaca realización de búsquedas activas de casos Covid-19

De forma unánime, los asistentes –de todas las edades y que agotaron los 150 cupos disponibles en menos de 1 hora- indicaron que la implementación es una excelente medida de salud y una forma efectiva de cuidarse y proteger a los más cercanos frente a esta enfermedad.

“Encuentro que es una medida buena y una forma de prevenir un poco esta cosa de la pandemia porque tú sabes que hay gente que no hace caso a esto y en realidad es una cosa grave. Yo creo que cuando hay niños o hay una familia de por medio, es bueno”, sostuvo Ricardo Ortiz (54).

“La verdad es que a mí me motivó el hecho de que mi cuñada dio positivo y, a pesar de que hace algunos días ya que estuve con ella, igual está mi preocupación por no contagiar a mi familia. Porque en mi familia hay factores de riesgo, mi esposo es hipertenso, adulto mayor; y mi nieta que es asmática, entonces, la responsabilidad, ante todo. Por eso me vine a tomar el examen”, añadió Alicia Albornoz (42).

CONTACTOS ESTRECHOS

La encargada de toma de muestras de la Dirección Comunal de Salud, Jane Wells, recordó a quienes califican como contactos estrechos de Covid-19, esperar su notificación en casa y aguardar por su toma de muestra en el domicilio. De esta manera, ayudarán a evitar la propagación del virus y facilitarán un diagnóstico más certero para sí mismos.

“Cuando una persona tiene contacto con alguien que da positivo al coronavirus tiene que mantenerse en su casa, hasta ser notificado. Lo primero es evitar que se testee de manera precoz porque muchas veces una PCR prematura puede dar un falso negativo y unos 3 días después o 4 días después –cuando sí el virus, efectivamente, está con una carga para ser detectado- da positivo. Entonces, muchas veces, esa PCR que se toman al inicio y que da negativo se confían, la gente se relaja de que está negativo y puede andar contagiando el virus sin darse cuenta”, insistió.

Las búsquedas activas organizadas por la salud comunal angelina –y las que efectúa el Servicio de Salud Biobío- continuarán la próxima semana.