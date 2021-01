Presidente de Multigremial Biobio: “Un sector de políticos chilenos siguen amparando la delincuencia, el narcotráfico y el narcoterrorismo”

El presidente de la multigremial de Biobio Jorge Guzmán catalogó como “lamentable” que este proyecto de ley no avanzara e indicó que “un sector de políticos chilenos siguen amparando la delincuencia, el narcotráfico y el narcoterrorismo en la macro zona sur. Es realmente lamentable que los parlamentarios no hayan querido legislar en un tema tan sensible para la zona, y significa que ellos se están haciendo cómplices del actuar de estos grupos que son delincuentes comunes y terroristas y que usan la causa del pueblo mapuche como escudo y está claro que eso no es así”, precisó.

Junto con ello Guzmán enfatizó que la aprobación de esta iniciativa habría sido “una señal potente de que transversalmente se hubiera condenado este tipo de actividades, y no hay mejor manera de hacerlo para los parlamentarios que entrar a discutir y a sancionar en una ley que castigue estos delitos”, precisó el presidente de la multigremial.

Guzmán finalmente indicó que esto “es un golpe bajo para la región y para toda la macro zona sur, es un golpe bajo para un montón de empresarios forestales que han esperado más de 20 años con sus bosques para empezar a cosechar y hoy día ves que les roban la madera impunemente”, puntualizó Jorge Guzmán.