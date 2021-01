Multigremial Nacional: “El Parlamento quiere disfrazar el robo de madera y narcotráfico de conflicto mapuche”

Como un duro golpe para las MiPymes forestales y los agricultores de la macrozona sur, calificaron desde la Multigremial Nacional, el rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto de robo de madera que buscaba tipificar este delito y entregar facultades a las policías para realizar medidas intrusivas en la investigación de estos ilícitos.

La iniciativa, que a juicio del gremio constituía un avance sustantivo para aquellos emprendedores del Maule, Biobío y La Araucanía que han sido víctimas de estos robos, necesitaba 97 votos para continuar su tramitación y solo obtuvo 75 a favor.

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, manifestó que con este tipo de acciones se sigue validando la violencia en la macrozona sur. “El Parlamento quiere disfrazar el robo de madera y narcotráfico de conflicto mapuche”, revela.

Swett agrega que con esta decisión son cientos de familias y trabajadores que siguen desprotegidos y atemorizados por estos actos violentistas. “Resulta inentendible que en el Congreso no quieran frenar a estas bandas de crimen organizado, que recorren La Araucanía traficando madera nativa y exótica con absoluta impunidad”, enfatiza.

El líder gremial recalca que este delito afecta mayoritariamente al bosque nativo, con montos que superan los 80 millones de dólares al año y que impacta directamente a mil pequeños productores de madera. “El robo de madera crece a una tasa anual del 60%, multiplicándose cada dos años, lo que finalmente arrastrará a la quiebra a miles de emprendedores”, finaliza.

REACCIONES EN BIOBÍO

El presidente de la Multigremial de Biobío Jorge Guzmán catalogó como “lamentable” que este proyecto de ley no avanzara e indicó que “un sector de políticos chilenos siguen amparando la delincuencia, el narcotráfico y el narcoterrorismo en la macro zona sur. Es realmente lamentable que los parlamentarios no hayan querido legislar en un tema tan sensible para la zona, y significa que ellos se están haciendo cómplices del actuar de estos grupos que son delincuentes comunes y terroristas y que usan la causa del pueblo mapuche como escudo y está claro que eso no es así”, precisó.

Junto con ello Guzmán enfatizó que la aprobación de esta iniciativa habría sido “una señal potente de que transversalmente se hubiera condenado este tipo de actividades, y no hay mejor manera de hacerlo para los parlamentarios que entrar a discutir y a sancionar en una ley que castigue estos delitos”, precisó el presidente de la Multigremial.

Guzmán finalmente indicó que esto “es un golpe bajo para la región y para toda la macrozona sur, es un golpe bajo para un montón de empresarios forestales que han esperado más de 20 años con sus bosques para empezar a cosechar y hoy día ves que les roban la madera impunemente”, puntualizó Jorge Guzmán.

LAS PROPUESTAS

A través de la Cámara de Diputados –en su página web- se dio a conocer que esta propuesta legal propone brindar protección a la industria forestal, reforzando los mecanismos de control y prevención de la sustracción de madera en troza, para lo cual modificaba la Ley del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de modo de traspasar facultades hoy vigentes para dicha entidad a la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

También plantea la creación de un tipo penal específico que castiga la citada conducta y sanciona a quien falsifica o hace uso malicioso de certificados falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera.

De igual modo, dispone el comiso de las especies sustraídas, así como de los vehículos, maquinarias y herramientas empleadas; incorporaba la sustracción de madera en troza como uno de los tipos bases del delito de receptación; y posibilitaría utilizar en la indagatoria técnicas especiales de investigación.