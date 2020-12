CESFAM Dos de Septiembre llama a usuarios a actualizar sus datos personales

El CESFAM Dos de Septiembre mantiene vigente una campaña de actualización de datos personales de sus usuarios como una manera de mejorar la comunicación con éstos y, paralelamente, optimizar el trabajo del establecimiento y la calidad de las atenciones entregadas al público.

María Fernanda García, asistente social y asesora técnica de la oficina Percápita de este centro de salud especificó que los antecedentes requeridos en el marco de este proceso son el número de teléfono y dirección.

“Esto porque muchos usuarios emigran a otros sectores de la ciudad y no informan respecto de sus nuevas direcciones y, a veces, también hay cambios de teléfonos que tampoco se nos informan. Esto dificulta, muchas veces, el poder contactarnos con los usuarios a raíz de cualquier problema que se puede suscitar, como por ejemplo la inasistencia de algún profesional o la entrega de alguna información puntual”.

CÓMO SE HACE

La profesional recordó que en el marco de la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes, éstos tienen la obligación de entregar información veraz acerca de su identidad, dirección y enfermedad al recinto de salud; y en cuanto a la manera de actualizar los datos esto se puede realizar de forma remota al correo electrónico actualizadosdeseptiembre@gmail.com indicando nombre, RUN, domicilio, teléfono personal y segundo contacto.

“En realidad tiene que ver con eso, con simplificar un poco las acciones que nosotros realizamos en ayuda al usuario. Por ejemplo, si falta un profesional la idea es que el usuario no venga, no ocupe dinero en locomoción, no ocupe tiempo, no tenga que pedir permiso en su trabajo si, efectivamente, no lo vamos a poder atender. Por eso es importante la actualización de los datos, esto va en ayuda directamente de nuestros usuarios”.