AHORA: Cierran Supermercados Líder y Jumbo en Los Ángeles

Hace pocos minutos la máxima autoridad provincial, Ignacio Fica señalo que “Por alta aglomeración de personas, la autoridad sanitaria determinó el cierre de los supermercados Jumbo de la Av. Ercilla y Líder de la Av. Ricardo Vicuña”

Además el Gobernador Ignacio Fica informo que “Continuaremos con intensas fiscalizaciones durante la jornada y todos estos días”.

Asimismo se anunció que la Autoridad Sanitaria ha determinado que las familias que vivan en otras comunas distintas a Los Ángeles no podrán ingresar durante los días navideños. El salvoconducto estará restringido a sólo 3 situaciones, por lo que no se podrá venir a comprar desde otra comuna por ejemplo. “El llamado a las personas de otras comunas es que no vengan porque no podrán ingresar”, indicó Fica.