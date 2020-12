Comuna de Laja registra su quinto fallecido por Covid-19"

Según precisó el Alcalde de Laja, Vladimir Fica Toledo, “es lamentable informar que un adulto mayor pierda la vida bajo estas condiciones y extendemos las condolencias a su familia. El llamado es a la responsabilidad por parte de nuestra comunidad. Como municipio contamos con más de 70 funcionarios municipales con la responsabilidad de fiscalizar y apoyar tanto a Militares como Carabineros que también realizan este trabajo. Pero esto es tarea de todos, no queremos retroceder a Fase 1, pero si no respetamos las medidas preventivas, si quienes están contagiados no respetan la cuarentena, si no tomamos conciencia de la gravedad de esta situación, lamentablemente vamos a retroceder”.

Cabe destacar que, según los registros entregados por la Seremi de Salud, al día de hoy, se dan cuentan de 3 nuevos casos de contagios, sumando un total de 26 activos.

Fuente: Municipio de Laja