Dos comunas de la provincia de Biobío lideran cifras por violencia contra la mujer

El miércoles 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, iniciativa que busca educar y proteger a las víctimas, además de visibilizar las diversas demandas para establecer una sociedad más justa con las mujeres.

Por lo mismo, ayer y en la Plaza de Armas de Los Ángeles se dieron a conocer lamentables cifras de violencia de género en el periodo de pandemia, es decir, entre los meses de abril y octubre. Por lo mismo se presentó la campaña no más violencia contra la mujer, con la nueva plataforma Todo Chile Alerta, que busca sensibilizar a la sociedad en su conjunto respecto de la violencia contra el género femenino.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marissa Barro, acompañada de la directora regional del Sernameg, Lissette Wackerling llegaron a la capital provincial para dar a conocer los tristes números que tienen liderando a la capital provincial.

En el acto la representante regional, señaló que “durante estos meses hemos evidenciando cifras preocupantes de esta situación tanto en la región como la provincia de Biobío, debido a la crisis sanitaria los índices de violencia contra la mujer se han disparado, este año la campaña tiene como énfasis en que todos y todas le digamos no más violencia, pero también no más a la indiferencia, no más a los acosos y no más a los femicidios”

Barro informó que, en la provincia de Biobío, “hay un alza de un 288% respecto al 2019, vale decir, el año pasado hubo 274 nuevas atenciones en nuestros centros de la mujer y este 2020 van 1.065, liderados por Los Ángeles y seguida de la comuna de Cabrero”.

La seremi manifestó que en “la provincia de Biobío el mensaje debe ser claro y tiene que llegar a todos los rincones de esta comuna y efectivamente este año, los índices de violencia han subido, se ha visibilizado más que nunca la violencia contra la mujer”, en relación a los casos que se han hecho público en la zona la autoridad dijo “lo primero que tengo que indicar es que ellas han sido muy valientes porque esto genera un precedente en otras mujeres para que puedan hacer la denuncia y nosotros podamos llegar con la ayuda”.

Una de las autoridades que expuso en la presentación de la campaña fue la directora regional de Sernameg, Lissette Wackerling, quien dio a conocer los números a nivel regional. “Si pensamos en solo los meses de la pandemia, es decir, entre abril y octubre, el año pasado se registraron 1.073 atenciones a través de los centros de la mujer y en lo que va del 2020 la cifra se elevó a 4.687, en otras palabras, hay un alza de un 336%”.

La directora mencionó una triste noticia para las tres provincias de la región: “Lamentablemente hemos aumentado la cifra de los femicidios en la de los frustrados, ya que el año pasado se registraron 5 hechos que por cierto repudiamos y a esta fecha llevamos nueve, claramente son casos donde se ve el aumento de la visibilización de casos, en el tema de los femicidios consumados tenemos que hay que indicar que ya alcanzamos los dos casos que se dieron el 2019”.

Wackerling en la instancia declaró que a raíz de estos meses “el confinamiento ha hecho que muchas mujeres compartan las 24 horas del día con su agresor y por eso es que nuestro mensaje para ellas es que tenemos una alianza, un compromiso con Carabineros, para que aquellas que son víctimas de violencia y que están en comunas donde hay cuarentena o que sufren violencia durante el toque de queda, puedan salir sin tener que buscar un permiso, solo deben dirigirse a la comisaría más cercana y no van a ser sancionadas o multadas, porque Carabineros tiene un instructivo y tienen claro que pueden salir de sus hogares sin los permisos respectivos”.

“En el tema de las casas de acogidas, funciona una casa por provincia, principalmente y funcionan cuando las víctimas no tienen redes de apoyo o no pueden salir del círculo de violencia que han estado expuesta tantos ellas como sus hijos e hijas, por lo mismo hacemos un llamado a las personas que nos cuenten o se preocupen por hacer la denuncia, nosotros estamos preparados para brindarles todo el apoyo, social, psicológico y económico para que puedan rehacer una vida libre de violencia” concluyó la representante de Sernameg.

Por otro lado, el jefe de gabinete de la Gobernación de Biobío, German Barra, dijo “invito a las mujeres de la provincia que sufren algún tipo de agresión por parte de su pareja, a denunciar a los números institucionales, porque existen programas para que las víctimas puedan formar una vida nueva y lejos de la violencia, también aprovecho de hacer un llamado a los que presencian algún tipo de agresión o violencia que denuncien porque pueden salvar una vida”.

Por último, indicar que si usted está siendo víctima de la violencia o conoce de un caso que requiera ayuda, puede contactarse a través de WhatsApp con el servicio de ayuda del Ministerio de la Mujer al +56997007000 o puede llamar de manera gratuita y de forma anónima al 1455.