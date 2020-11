Carabinero acusado de agredir a su expareja en Los Ángeles fue detenido

Recordemos que Yanet León víctima del suceso denunció a su expareja, un carabinero en servicio activo, por realizar un ataque incendiario que dejó su vehículo completamente quemado y a ella con varias lesiones en su rostro.

“El sargento Luis Mansilla, él me vino a matar. Decidí con el dolor de mi alma exponer mi vida porque no quería ser otra más. Lo cuento porque si el día de mañana me vienen a matar, yo no se los voy a poder contar”, consigna la mujer en el registro audiovisual, quien también muestra en detalle las secuelas del ataque.

“Mi cara quedó toda quemada porque tuve que apagar el auto que vinieron a quemar dentro de mi casa para matarme con mis hijos”, relató Yanet León.

La Fiscalía de Los Ángeles confirmó que durante esta mañana fue detenido en Río Bueno, el funcionario de Carabineros, Luis Mancilla, quien es investigado por el femicidio frustrado de su expareja, ocurrido en la noche del jueves último en la capital de la provincia de Bío Bío.

Los antecedentes reunidos en la investigación que la fiscal Paola Otárola instruyó a la PDI, permitieron obtener, de parte del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, la orden de detención contra el imputado.

El tribunal agendó para las 13:30 horas de hoy la audiencia de control de detención.

Se anticipa que existe la posibilidad de que los intervinientes soliciten la ampliación de la detención.

Cabe destacar que desde la Fiscalía confirmaron una omisión en la entrega del parte policial, donde no se mencionó por parte de Carabineros de Los Ángeles que el denunciado era un funcionario.