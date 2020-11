El relato de la mujer que acusó a carabinero de querer matarla y también a sus hijos

Yanet León denunció a su expareja, un carabinero en servicio activo, por realizar un ataque incendiario que dejó su vehículo completamente quemado y a ella con varias lesiones en su rostro.

Según señaló a Diario La tribuna “Mi perrita empieza a ladrar y escucho un golpe. Me asomo por la ventana y yo lo veo con el auto en llamas, cierra la puerta y arranca. En mi desesperación empecé a gritarle a mis hijos, porque si yo no los despertaba el auto iba a explotar y nos íbamos a morir”.

Según lo relatado por la mujer abrió la puerta del vehículo y le llegó una llamarada en su rostro, que la dejó sin su cabello y cejas quemadas. Mientras que vecinos del sector la ayudaron a apagar el fuego.

La víctima apuntó directamente al carabinero, el sargento Luis Mancilla quien ya la había agredido en 2018, al afirmar que el padre de sus tres hijos viajó 400 kilómetros para preparar el violento ataque, desde la Tenencia de Lago Ranco.

Además, culpó a los funcionarios que tomaron el procedimiento quien señaló que “si el sargento Otárola de la Subcomisaría Paillihue de Los Ángeles hubiese informado a la Fiscalía que era un carabinero, se hubiese tomado de manera diferente el procedimiento, porque yo no sabía si andaba con armamento. Él no le tomó el peso a la situación, incluso dudó cuando le estaba dando la declaración; ¿pero usted lo vio? ¿está segura que era él? me dijo, yo lo vi, nadie me lo contó”.

Por lo mismo, la seremi de la Mujer, Marissa Barro, se trasladó a la casa de Yanet para prestarle toda la ayuda judicial y social. Además, informó que, “todos somos iguales ante la ley, nosotros condenamos la violencia venga de donde venga, por tanto, se está iniciando un proceso, que queremos que se le dé la más celeridad posible y nosotros como Gobierno ya hemos pedido que lo aparten de sus funciones”.

Durante horas de la tarde del lunes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, salió a condenar el brutal ataque.

“Hacemos un llamado a las instituciones a que aceleren los procesos, no podemos seguir permitiendo que hombres violentos, que tienen actitudes como esta, sigan teniendo una vida como si nada hubiera pasado, requerimos que aceleren sus procesos y que la Justicia acelere las investigaciones para hacer efectivas las sanciones que este tipo de hombres merece”, añadió la jefa de la cartera.

Actualmente se desconoce el paradero del acusado, y luego que la Fiscalía confirmara una omisión en la entrega del parte policial, donde no se mencionó por parte de Carabineros de Los Ángeles que el denunciado era un funcionario, la PDI se hizo cargo de las diligencias.