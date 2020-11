Comité Las Maravillas recibió 160 subsidios tras ocho años de trabajo

El 12 de febrero de 2012, un grupo de vecinos que buscaba el sueño de la casa propia decidió unirse para dar vida a un anhelo: obtener su vivienda.

Sumando energías, los vecinos del Comité Las Maravillas veían avanzar otros comités, reconociendo que muchos de sus integrantes, a veces, no alcanzaban a reunir sus ahorros, por lo que había que esperar, pero las cosas cambiaron.

Así y tras reunirse durante este año con dos ministros de Vivienda distintos y apoyados por la senadora, Jacqueline Van Rysselberghe, el diputado Iván Norambuena y el concejal, Carlos Sepúlveda lograron presentar la solicitud a los titulares del Minvu y con ello, recibir sus subsidios para la construcción de su casas.

De esta manera, la resolución exenta 1559, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fechada el 29 de octubre da cuenta de los fondos asignados.

En el documento se detalla el monto que asciende a 148.929 UFs, dinero que no solo logrará concretar el anhelo de las 160 familias, sino que también ayudará a reactivar la economía de Cabrero, en medio de un año difícil.



LA LLAMADA DE WARD

Las conversaciones del Comité de Vivienda Las Maravillas de Cabrero comenzaron con el ministro, Cristián Monckeberg y terminaron su sucesor, Felipe Ward.

De hecho, fue el nuevo secretario de Estado, el que solicitó cita con los vecinos, para anunciar de forma teletemática la gran noticia.

En su relato, Ward dijo que “recibimos la petición de la senadora de poder ayudar a las familias del Comité Las Maravillas de Cabrero y primero decirles que hay miles de situaciones en las que se nos solicita ayuda, muchos comités en todo Chile”.

Agregó que “uno tiene que tener algunos criterios para poder decidir dónde ayudar, finalmente la necesidad de las personas es sumamente relevante como criterio. La calidad de proyecto también es muy importante para que cumpla con los estándares técnicos dentro del ministerio”.

Tras esas palabras, la autoridad central comenzó: “Les tengo buenas noticias, espero que sea una buena sorpresa para ustedes en un año que se ha sido complicado para todo Chile, ahora tienen que ir a explicarles a sus vecinas y vecinos cómo les fue en la reunión y cuando les pregunten cómo les fue en la reunión, díganle que el proyecto está listo, está seleccionado y que el ministerio dijo que sí. Esto significa que los subsidios se van a entregar de forma automática, el proyecto ya lo tengo firmado”.



AYUDA POLÍTICA

Sin duda la llegada de los vecinos a las autoridades nacionales pasa, muchas veces por el apoyo de los parlamentarios y, en este caso no fue distinto.

Así la senadora y el diputado de la UDI (Van Rysselberghe y Norambuena) fueron importantes, a su tiempo para lograr el objetivo.

De esta forma, el gremialista mostró su orgullo por los vecinos: “El desafío permanente nuestro es de que todas las familias puedan tener acceso a la vivienda y por eso, este gran proyecto de Las Maravillas de la comuna de Cabrero, nos llena de satisfacción”.

Agregó que: “Al final después del trabajo arduo, seguramente, de todos los dirigentes de los comités, de cada uno de los socios /as y las autoridades locales lograron sacar adelante este hermoso proyecto”.

Por lo mismo el representante oficialista también felicitó a las autoridades del Minvu: “Felicito al Ministerio de Vivienda que haya beneficiado con los recursos a una nueva población que va a permitir generar trabajo, reactivar la economía en la comuna de Cabrero y satisfacer una necesidad tremenda que es de cada una de las familias que ha sido beneficiado con el proyecto”.



IMPORTANCIA DE LOS DIRIGENTES

Javiera Acuña, es la presidenta del Comité de Vivienda Villa Las Maravillas que se conformó el 12 de febrero de 2012 y ha trabajado codo a codo con sus vecinos, reconociendo para esta entrevista a Víctor Díaz, de la EGIS patrocinante, Nexo Consultores.

En el repaso de la historia, Acuña recuerda que “tuvimos altibajos, nos costó muchísimo llegar, fueron ocho años de inmenso trabajo, pero lo sacamos adelante”.

Relató que el “año 2018 completamos la lista porque no todos calificaban, así que ahí hubo que retroceder un poco y siempre nos íbamos quedando abajo porque algunos no llegaban con el ahorro, hasta este año que entramos con el proyecto a Serviu”.

Ya en marzo, pudieron subsanar errores recordando que para llegar al final trabajaron mucho y arduamente: “Nosotros tuvimos cuatro reuniones con el ministro Felipe Ward, en esas cuatro reuniones les expusimos la solicitud de apoyo y hace dos semanas, nos llama y pide una reunión zoom con nuestro comité y nos dijo que fuimos aprobados y que estábamos listos con la resolución”.

Sobre el inicio de los trabajos y la recepción de sus casas, Acuña dijo que “Nosotros pensamos que más o menos, a mediados de diciembre podremos poner la primera piedra para poder recibir en un año las llaves, pero todo va a depender de la pandemia”.

Al cierre, la dirigente también quiso hablar de la ubicación donde construirán: “Nosotros vamos a estar a dos cuadras del Cesfam de Cabrero, vamos a estar como a cuatro cuadras de la carretera, tenemos muy buena conectividad con locomoción, tenemos colegio cerca, es céntrico el terreno. Estamos conectados con alcantarillado, con la luz, con todo”.