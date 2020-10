Gremios de la educación en Los Ángeles se oponen a la vuelta a clases

Categórica es la Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipalizada (Afdem) de Los Ángeles, respecto a la vuelta a clases por algunos establecimientos. A su juicio, no están las condiciones para llevarlo a cabo por la irregularidad del año escolar ante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Lo anterior, luego que el Ministerio de Educación, diera la autorización a tres establecimientos de la provincia de Biobío para que retornaran a las clases presenciales.

El presidente de la Afdem angelina, Juan Manuel Bustamante, dijo que las condiciones no están dadas debido a que el proceso educativo de los estudiantes en general no ha sido normal, “estimamos que es temerario una vuelta a las aulas para el 2020, para evitar que sigan los contagios y mantener la distancia social que exige la autoridad, la mayoría de los colegios de la provincia de Biobío no tiene la capacidad para recibir a los alumnos”.

Por lo mismo, el dirigente de los docentes municipalizados afirmó que detrás de esto hay serios compromisos económicos y financieros del Gobierno, principalmente los que elaboran y realizan los protocolos de salud para los establecimientos.

“Nos preocupa de sobremanera, la calidad de los temas laborales existentes dentro de los colegios, porque si bien no podemos generalizar, pero de los 46 recintos educacionales que existen en Los Ángeles, siendo el segundo sistema comunal más grande del país, detrás de Antofagasta, hay 17 establecimientos que no tienen la capacidad de generar un ambiente para los alumnos ni mucho menos para los docentes” sostuvo Bustamante.

A su vez indicó que no están de acuerdo con lo que plantea el Ministerio de Educación con extender el año escolar, “la verdad no sé en qué mundo vive el ministro Figueroa. Cerca del 70% de los profesores están con problemas emocionales, debido a la carga de trabajo que tienen, por lo mismo, seguir extendiendo el año escolar es un despropósito tremendo”.

Por esto, desde la Afdem proponen que se debe promover a los estudiantes y recuperar el tiempo perdido en un promedio de dos años con el sistema que se instale y si las condiciones sanitarias así lo permiten.

COLEGIO DE PROFESORES

Otra de las organizaciones que piensa de manera similar es el Colegio de Profesores de Los Ángeles. El presidente de la orden gremial Hugo Morales, en conversación con radio San Cristóbal, señaló que “mientras no estén las condiciones sanitarias aclaradas y seguras para todos los estudiantes, nosotros no estamos propiciando la vuelta”.

Además, agregó que “en lo que se está trabajando con el Ministerio de Educación es en propiciar el retorno al 2021 y de aquí a esa fecha, mejorar todo lo que significa la conectividad, para así poder tener planes de trabajo adecuados para poder llegar a la gran mayoría de los niños”.

Morales, manifestó que “la vuelta del otro año tampoco está asegurada”. Por lo mismo llamó al gobierno a invertir en lo que tiene que ver con el trabajo telemático con los niños, “creemos que las autoridades deben centrarse en eso a que estar pensando en un retorno, que no tiene ninguna medida de seguridad”.

Morales fue enfático en señalar que en Los Ángeles la principal razón que tienen los colegios que volvieron a clases, “son económicas, el pagar las mensualidades. La educación no es el fondo de los colegios que abrieron las salas de clases”.

Ambos gremios coincidieron en que el foco debe estar centrado en el 2021, sin dejar de lado el cierre de este año. También estuvieron de acuerdo que los principales afectados ante una posible vuelta a las aulas serían los niños, los docentes y sus familias. En el caso de Morales manifestó que “hay muchos niños con enfermedades de base, con diabetes y obesidad, contraer el virus podría ser fatal para su salud. Siento que la autoridad vive en una burbuja y no le importa la vida de los estudiantes”.

Por otra parte, Bustamante añadió que “los profesores son los que han tenido que sobrellevar toda la carga psicológica, física y económica de este tiempo y más encima volver a las aulas sería estresarlos el doble de lo que ya están”.

Según los dos presidentes, la solución a futuro es trabajar en un sistema mixto que entregue las garantías de que se puede hacer clases de forma física y telemática para así acortar la brecha que ya existe entre los colegios públicos y privados.