Presidente CChC en Los Ángeles: "Nuestra actividad es una de las más seguras para el retorno laboral"

Apenas la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia global el brote de Covid-19, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sede Los Ángeles, encabezada por Gerardo Godoy, se ha caracterizado por establecer confianzas tanto con las autoridades regionales como con la comunidad.

Esto, con el objetivo de trabajar de forma segura en la reactivación económica protegiendo la salud de los trabajadores en las diferentes obras y faenas que hay en la provincia de Biobío.

En ese sentido, una de las primeras señales que dio el gremio de la construcción fue la elaboración de un protocolo de desempeño en conjunto con la Autoridad Sanitaria, el cual firmó la totalidad de las empresas asociadas a la CChC en la zona, lo que en la práctica significa que las constructoras asumieron en un 100% el compromiso de aplicar todas las medidas de higiene al interior de las obras, comprendidas en un instructivo con los más altos estándares de calidad, exigidas por el Ministerio de Salud.

Al respecto, el presidente de la CChC sede Los Ángeles, Gerardo Godoy, destacó que “somos una industria segura y reactivadora. “Tenemos un Protocolo Sanitario diseñado para proteger en primer lugar a los trabajadores y sus familias, ya que fue validado por diferentes ministerios (Salud y Economía) y se está aplicando hasta en el comercio que no tiene nada que ver con la Cámara Chilena de la Construcción”.

Agregando que “el instructivo implica la toma de temperatura, el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, mínimo común en todas las obras, teniendo como fin detectar, aislar y trazar casos de Covid-19” otras de las medidas que ha optado este rubro son “las entradas diferidas, es decir, algunos comienzan a las ocho de la mañana, otros a las nueve, lo mismo pasa cuando van a colación o a la hora de salida de cada faena”.

Godoy a su vez señaló que los contagios en el rubro es 6 por mil, “eso quiere decir que donde hay menos contagios, no quiero decir que somos los únicos, pero la construcción tiene el un promedio más bajo que a nivel nacional”, eso solo da una señal, “los diferentes protocolos han resultado ser eficientes a la hora de controlar la pandemia que estamos viviendo”.

El representante de la CChC en la zona, informó que cuando tienen algún trabajador contagiado, “la obra paraliza en forma inmediata, damos cuenta al Servicio de Salud para aislar a la persona con el resto de los trabajadores”.

En cuanto a los indicadores económicos sobre el desempleo en la región del Biobío, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que reflejan un 10.6% de desocupados, las cifras en gran medida están representadas por la construcción, ante esos datos, manifestó que “esta cifra se ve lamentablemente empañada por el cierre de muchas obras, pero sin duda con este impulso de confianza que estamos generando, vamos a bajar la tasa de personas que no tienen trabajo”.

Pese a que los índices señalan una “leve mejoría”, el constructor civil y profesor normalista proyectó que “las empresas constituidas son las que van a ayudar a salir de esta pausa económica que estamos viviendo, estoy convencido de que la industria de la construcción será el carro que tire la economía, por lo mismo queremos subrayar que nuestra actividad es una de las más seguras para el retorno laboral”.

Así mismo, el presidente indicó que la misión de la Cámara Chilena en la Construcción sede Los Ángeles es que “el rubro tiene que transformarse en una actividad esencial mientras dure la pandemia y esto significa que se les de algunas facilidades especiales a sus actores, como por ejemplo, darle permisos a los trabajadores para que se trasladen.

“Hay miles de trabajadores que necesitan volver a sus puestos, es relevante considerar la posibilidad de que nuestra actividad sea declarada como clave para la reactivación y mantener las operaciones bajo estrictos protocolos de seguridad”.

El representante gremial concluyó que esta pandemia no va a terminar si las personas no ponen de su parte, para que esto suceda llamó a no ser confiados, ya que sin saberlo podemos ser portadores “Tenemos que hacer un esfuerzo para erradicar esta pandemia, la clave es que todos tenemos que poner de nuestra parte para así ganarle al coronavirus y no lamentar más pérdidas humanas”.