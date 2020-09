Complicado debut: pese a los esfuerzos Iberia cayó ante Fernández Vial por 2-1

Créditos: Livio Silva Veloso

El Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, fue el reducto deportivo encargado de recibir el debut de la Segunda División del Fútbol profesional en Chile, donde sin público en las galerías se enfrentaron en un encuentro teñido de clásico Deportes Iberia y Fernández Vial.

Esta liguilla por el ascenso se disputará en 22 fechas, en un campeonato corto que definirá un único campeón.

Ambos elencos pisaron el césped del coliseo deportivo bajo la consigna de ganar o ganar, ya que un triunfo como debut sugiere un gran empujón anímico para cualquier combinado deportivo.

En los albores del encuentro, el panorama fue distinto a lo habitual ya que no estaba la hinchada palpitante en las gradas, el estadio vacío sin duda le dio una tensión especial al encuentro.

Con un juego rígido y marcado por el balón disputado en medio campo, el equipo angelino comenzó jugando desordenadamente sin poder proyectar hacia el arco rival opciones de gol de forma clara, salvo un mano a mano del delantero Arnaldo Castillo en el minuto “16” quien no pudo batir al portero Merino pese a quedar solo frente al arco en un contragolpe iberiano.

Fue así que el encuentro se tornó de ida vuelta pasada la media hora de juego, el elenco del “Almirante” capitaneado por el histórico ex Colo-Colo, Arturo Sanhueza logró acomodarse ofensivamente de forma gradual aprovechando los contragolpes que dejaba el ataque de los dirigidos por Jorge Contreras.

La cara del partido cambió completamente en el minuto 29 de juego donde tras un desborde de los aurinegros, que culminó en un centro dirigido al área chica, el punta izquierdo Lucas Riveros logró rematar la pelota, la cual quedó suelta tras desentendimientos entre la defensa y el portero Hartard, quienes no despejaron el balón a tiempo, dando la oportunidad de gol al equipo local, que no lo pensó dos veces y celebró el primer tanto del partido. Desatando la euforia de los miles de espectadores online que a través de la plataforma zoom se hicieron presentes alentando al “Almirante”.

Sin embargo, contradictoriamente este gol fue el ingrediente que necesitaba Deportes Iberia para volver a entrar en el juego, ya que los minutos restantes antes de finalizar el primer tiempo, el elenco local tomó las riendas del partido atacando por ambas bandas de forma constante, gracias a la velocidad de los laterales, Fernando Quiroz y Matías Carvajal, quienes efectuaron reiterados centros que pusieron en aprietos la portería de un conocido el ex azulgrana Gustavo Merino.

Fue así que finalizó el primer tiempo, con un resultado adverso de 1-0 pero un dominio claro en el césped penquista.

SEGUNDO TIEMPO

Al comenzar el segundo periodo, la propuesta de Deportes Iberia en el campo de juego se mantuvo con una fuerte arremetida ofensiva que marcó una presión constante en el arco rival.

De esta forma, en el minuto 61 de juego tras un desmarque magistral por la banda izquierda de Fernando Quiroz, con la casaquilla numero 22 Lucas Fierro logró dirigir un balón al palo derecho de Merino dejándolo completamente batido y emparejando momentáneamente el marcador 1-1.

El periplo continuó de forma intensa para ambos elencos que aprovecharon sus virtudes para presionar, el mediocampo enemigo proyectándose por las bandas en el caso de Iberia quien mostró un claro dominio. Por parte Fernández Vial el pelotazo y el toque por el mediocampo fue su principal arma.

La alegría del empate y la superioridad en el césped no duró mucho para los azulgrana ya que de forma casi instantánea en el minuto 65 de juego, los aurinegros le pusieron lapida de forma definitiva al marcador, anotando el tanto de la victoria tras un centro efectuado desde la banda derecha que logró encontrar el arco de Elías Hartard, quien en una primera instancia logró despejar el balón de manera excepcional, sin embargo el área estaba repleta de jugadores y el rebote calló en pies aurinegros, y el balón muerto fue rematado en el área por el uruguayo Jonathan Soto Da Luz, quien dejó el definitivo 2-1 en el marcador, que no pudo ser resuelto por el elenco de la “I” que no dejó de insistir en ningún momento, incluso tuvo una jugada determinante en el minuto 90 donde Lucas Rivero quedó frente a la potería de Merino, despachando un remate frontal que chocó en el travesaño superior, haciendo temblar los tres palos y dejando ir la ilusión del empate.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras, el cuadro de la “I” hizo respetar su localía y se impuso 3-2 ante el “Almirante”, asegurando un cupo de forma definitiva en la liguilla por el ascenso.

REACCIONES

Desde el elenco de Arturo Fernández Vial su técnico Jorge Garcés se refirió al sólido triunfo relativo al encuentro, en la tradicional rueda de prensa señalando que “la verdad es que el equipo se ve bien, tenemos cosas que mejorar, como por ejemplo meternos más rápido en el partido. Tenemos un equipo de muy buen pie una de sus características es la posición de balón. Nuestro errores vinieron de no haber jugado hace mucho tiempo, partido a partido podremos irnos reencontrándonos con el fútbol que queremos”, sentenció el “peineta”. Al momento de cerrar esta edición desde el Club Deportes Iberia aún no se había emitido el respectivo comunicado de prensa.