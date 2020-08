Fundación de ayuda a inmigrantes denuncia excesiva demora en la entrega de visas

De acuerdo a cifras oficiales, más de 4 mil ciudadanos extranjeros viven en la provincia de Biobío, la mayoría de ellos concentrados en la comuna de Los Ángeles. Se trata de hombres y mujeres, de entre 20 y 39 años, que vienen principalmente de países como Perú, Colombia, Venezuela y Haití con las expectativas de mejorar sus condiciones económicas.

El problema es que la pandemia del coronavirus no solo les ha afectado en la posibilidad de encontrar empleo. De hecho, se han producido decenas de despidos que ya encumbran la desocupación sobre el 10,6% a nivel regional. Y los más afectados son precisamente los ciudadanos extranjeros que tenían empleos en el rubro de servicios, como garzones, recepcionistas, encargados del aseo, entre otros.

El punto es que al ser despedidos y, sin contar con redes de apoyo en la ciudad, como tener parientes o amistades, están especialmente vulnerables a la coyuntura de no tener dinero para hacer frente a sus compromisos, como arriendos, alimentos, entre otros.

Sin embargo, de acuerdo la Fundación Red de Inmigrantes (Redin), el cuadro se ha complicado mucho más debido a las dificultades para pedir y registrar la visa o para solicitar una cédula de identidad de extranjeros, lo cual les impide tener un empleo formal y les imposibilita de acceder a alguno de los beneficios del Estado por la emergencia.

Verena Kulenkampff, presidenta de la fundación Redin, aseguró que desde enero hay personas que han hecho las solicitudes de dichos documentos, sin que hasta la fecha tengan una respuesta de parte de los organismos responsables.

La dirigenta explicó que desde que en marzo se declaró la pandemia, el Servicio de Registro Civil, el Departamento de Extranjería y la Policía de Investigaciones – organismos que se encargan del tema migratorio – suspendieron los trámites de manera presencial y lo focalizaron en plataformas digitales.

Sin embargo, de acuerdo a Kulenkampff, “hay migrantes que están esperando desde enero para su registro de visa y la citación del Registro Civil para tener su cédula de identidad. Eso lo consideró gravísimo”.

Además, reclamó porque “algunas instituciones públicas les exigen la cédula pese a que hay un decreto que prorroga la vigencia de sus visas o las que están en trámite y eso les dificulta los trámites en su día a día”.

Al cabo, “los migrantes quedan irregulares, sin poder pedir una nueva visa o tener un permiso de trabajo. Eso genera un círculo vicioso porque donde no hay visa, no hay trabajo y como no hay trabajo, tampoco hay visa. Sin visa, no hay cédula de identidad y sin cédula, tampoco tienen acceso a los beneficios del Estado”.

“ALIMENTEMOS LA SOLIDARIDAD”

La presidenta de la fundación Redin también recordó que sigue vigente la campaña “Alimentemos la Solidaridad” abocada a reunir alimentos, pañales y prendas de vestir para ayudar a la población migrante en la zona.

Un hito importante ha sido la entrega de 42 raciones diarias de alimentos que fueron gestionadas por Pierre Servanti. También han tenido el apoyo de organizaciones de scouts, de colegios profesionales, de empresas de transportes y agrícolas, además de personas naturales que han hecho sus respectivos aportes.

Sin embargo, según Verena Kulenkampff, es necesario que siga sumándose ayuda, especialmente en alimentos (para formar canastas familiares) y en pañales de niño para todas las edades.

Para ese fin, está la posibilidad de realizar consultas para hacer los aportes a través del número de whatsapp +569 48931993. También se pueden comunicar de manera telefónica al número +569 48918842. Asimismo, está la alternativa de contactarse al correo [email protected]