Incumplimiento de horario

Señora directora

Mi carta es la siguiente. Resulta que yo he recorrido sur y norte en bus, pero nunca me había pasado el caso. Al ladito de Los Ángeles, en Yumbel, de vuelta tenía pasaje a las 7.30 a Los Ángeles, pero en la ventanilla dijeron que iba a salir a las 8 de la tarde, pero igual que la canción, nos dieron las 7.30 – 10.30 y no salía el bus donde habían señoras con guaguas, enfermos en silla de rueda, otro con bastones, señoras viejitas, esperando el bus que saliera a las 7.30 de la tarde.

Salió del terminal a las 10.30 de la noche con hambre, con frío, frente de la plaza además. Yo tengo 82 años y no nos hicieron el descuento de adulto mayor. Dijeron que esos días no se podía hacer el descuento a los adultos mayores, además cobraron el pasaje a $3.000.

Gracias

Víctor Poveda