Prioridades Presupuesto 2023

Señora directora:

El Presupuesto 2023 anunciado por el Presidente Boric considera 58 mil millones de pesos para el acceso a créditos por parte de las pymes no bancarizadas. Si bien compartimos el objetivo de apoyar a cientos de emprendimientos, creemos que su otorgamiento debe servir de incentivo para aquellos que, por diversos motivos, incluso desconocimiento, aún no se formalizan. Este es un problema que no fue mencionado por el Mandatario y que causa perjuicios económicos al Estado en su recaudación impositiva y además, representa una competencia desleal en relación con el comercio formal.

Por su parte, en el comercio la informalidad la vemos en el mundo online y de forma más evidente, en las calles, atestando espacios públicos, dificultando el tránsito de peatones y el acceso a las tiendas establecidas. Este escenario es el caldo de cultivo ideal para que germinen bandas delictivas y, en consecuencia, hechos de violencia. Se trata de un problema que no es responsabilidad del sector privado. La realidad es que no podemos hacernos cargo más allá de lo que son nuestros locales por lo que se requiere una correcta ejecución de los 38 mil millones de pesos destinados a la nueva Política Nacional Contra el Crimen Organizado.

Como toda actividad, el sano desarrollo del comercio necesita de un clima de tranquilidad, en el que tanto propietarios, como colaboradores y clientes puedan acceder a sus lugares de trabajo, y a los bienes y servicios que se ofrecen sin sobresaltos que amenacen la seguridad en tiendas y comercios, y, sobre todo, que no pongan en riesgo la vida de las personas.

Es imperativo recuperar aquellas zonas que han sido prácticamente abandonadas por el comercio, a través de un trabajo colaborativo con el gobierno, municipios, policías y la comunidad. Si no nos unimos para recuperar estas áreas a la ciudadanía, cualquier incremento en el Presupuesto en los ítems vinculados a la seguridad será como botar dinero a un barril sin fondo. Entre todos debemos evitar que esto ocurra.

Paula Valverde Norambuena

Presidenta de la Asociación de Marcas del Retail