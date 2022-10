Afiliado voluntario 2.0

Señora directora:

Uno de los grandes avances de la reforma previsional de la ex Presidenta Bachelet en su primer mandato -liderada en ese entonces por el actual ministro de Hacienda don Mario Marcel-, fue la creación de la figura “afiliado voluntario”, que posibilita cotizar a personas que no generan renta, como hijos, cónyuges, etc., permitiendo por ejemplo cotizar a hijos a temprana edad, lo que les asegura un buen piso de pensión futura, por el interés compuesto que genera el ahorro en décadas de inversión.

Hoy la reforma previsional que propone el Gobierno carece de visión técnica, y no da un impulso a la figura de afiliado voluntario, como por ejemplo entregar beneficios tributarios sobre los aportes, logrando así incentivar que un mayor número de padres cotice a sus hijos.

Es importante que el Gobierno apunte el foco de su reforma previsional a incentivar la cotización, a aumentar el número de cotizantes, y perfeccionar la figura de afiliado voluntario es una de las alternativas.

Eduardo Jerez Sanhueza