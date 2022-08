Panelista Osvaldo Andrade

Señora directora:

En varios programas de televisión, en el contexto del debate constitucional, hemos visto al ex ministro del trabajo y ex diputado, señor Osvaldo Andrade, exponiendo sus argumentos a favor de la propuesta constitucional, en particular en materia de seguridad social y pensiones.

Llama la atención que en sus explicaciones de las bondades de los sistemas de pensiones de reparto o solidarios, ningún entrevistador o panelista del rechazo le contra argumente con los peligros de la administración del Estado en dichos modelos, tal como sucedió con las pensiones fraudulentas en Gendarmería, en donde la ex señora de Osvaldo Andrade, Myriam Olate, percibía al año 2016 una pensión millonaria de $5.2 Millones de esa fecha, a la cual en Consejo de Defensa del Estado -CDE-, dio batalla legal, nombrado al caso de Olate y de otros altos funcionarios de gendarmería como la “máquina del fraude”.

Esos ejemplos fraudulentos, son argumentos suficientes para mostrar el peligro de la administración de los ahorros previsionales por parte del Estado.

Eduardo Jerez Sanhueza