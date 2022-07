Vacunación de embarazadas

Señora directora:

Recientemente, el Ministerio de Salud informó la lamentable noticia sobre 25 niños que fallecieron durante el 2022 producto de las complicaciones derivadas del Covid-19.

Es por lo anterior, que surge la cuestión respecto a cómo protegerlos (especialmente a lactantes), considerando que los menores de 3 años no son elegibles para la aplicación de vacunas.

Un estudio recientemente publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine nos da luces de la respuesta. Este, evidenció que la vacunación de mujeres gestantes tuvo una efectividad general del 70% para evitar el ingreso a UCI de sus hijos menores a 6 meses. La efectividad contra la hospitalización en general era incluso mayor si la vacunación de las madres ocurría después de las 20 semanas de gestación. Estos datos, sugieren fuertemente que la vacunación maternal es efectiva para proteger a los lactantes de las complicaciones de Covid-19.

Esto último, nos revela la urgencia de incentivar un programa de vacunación más focalizado, el cual permita a todas las mujeres embarazadas (y no solo a aquellas que les toque por calendario) vacunarse después de las 20 semanas, transfiriendo parte de su inmunidad a sus hijos.

Dr. Daniel A. Bórquez

Académico Centro de Investigación Biomédica, Universidad Diego Portales