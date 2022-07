Reforma tributaria, inflación y algo más

Señora directora:

En las últimas semanas, hemos observado de manera clara cuáles son las condiciones socioeconómicas en nuestro país y, por ende, cuáles serán los escenarios futuros (corto plazo). En este contexto, la nueva reforma tributaria considera aspectos que, desde una mirada muy personal, no potencian el crecimiento ni la inversión y que, por el contrario, castigan de forma regresiva a los segmentos socioeconómicos que aportan el trabajo a nuestro sistema. Segmentos que no solo viven (o subsisten) de una remuneración, sino que adicionalmente generan ingresos paralelos, que no son declarados y que, una vez aprobada, deberán declarar y, por ende, tributar.

Por otro lado, se debe entender que, a mayor tasa impositiva, no se asegura una mayor recaudación (foco de la RT), sobre los mismos ingresos, sino, por el contrario, la tendencia será buscar artilugios para no declarar los ingresos reales y, por tanto, no se recaudará en régimen lo esperado.

Esta situación generará una contracción en el mercado, que provocará el cierre de pequeños negocios o emprendimientos, pérdida de propiedades y disminución en el consumo, que es vital para sostener la economía. En palabras simples, nos apretaremos el cinturón, sin saber cuándo ni cómo podremos volver a oxigenarnos.

Sumado a lo anterior, las consecuencias del nivel inflacionario (11,5% acumulado en 12 meses) son una mecha de polvorín que nadie al interior del gobierno o del sistema político ha dimensionado. Aquello nos depara un futuro muy complejo en cuanto al costo de la vida, situación que no se vislumbra simple, más aún cuando estamos experimentando una devaluación del peso sin precedentes en los últimos 20 años.

Entonces, ¿qué hacer? Primero, intervenir (eficientemente) el tipo de cambio; segundo, gestionar la incertidumbre política interna, y tercero, modificar la reforma tributaria con foco en el crecimiento, inversión y sostenibilidad del modelo.

Marcelo Gutiérrez Delgado

Académico Programas Advance de Ingeniería

Universidad San Sebastián