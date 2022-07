Señora directora

Frente a las próximas elecciones -apruebo o rechazo a la nueva Constitución- y como nunca debiésemos haber hecho el máximo esfuerzo para que ese próximo acto eleccionario sea transparente y fidedigno, re chequeando aquellas instancias que merecen desconfianza e inseguridad, pues muchos votantes dudan a priori de sus resultados y credibilidad; siendo así, parecería que no se han agotado los análisis para transparentarlo al máximo. Incluso algunos hablan de que ya el resultado estaría cocinado, quizás no o quizás sí y cualquiera sea éste no dejará conforme a una gran minoría. En concreto y a la pregunta ¿hicimos los mejores esfuerzos hasta aquí para ofrecer una máxima confiabilidad en el resultado que la mayoría real elija para el futuro de la nación?, claramente estaríamos al debe.

José Manuel Caerols Silva