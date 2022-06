Conectemos Chile

Señora directora:

La rapidez de nuestra conectividad depende de ciertos factores. Hay uno latente al hablar de desarrollo: el 5G. Estas siglas en la palestra, se refieren a la quinta generación de redes móviles. Incluye mejoras como el aumento de la velocidad de conexión y del número de dispositivos conectados y la reducción al mínimo de la latencia -tiempo de respuesta de la web-. Características que otorgan facilidades para prestar servicios que con las redes anteriores era imposible. Al 5G lo podríamos llamar “progreso”. Y es que no solo me beneficia a mí como persona natural, que me podré conectar a mi correo más rápido, sino a cientos de negocios que necesitan un manejo remoto o autónomo.

A fines de 2021, el ex Presidente Piñera comenzó con el despliegue de esta tecnología, convirtiéndonos en el primer país de Latinoamérica en licitar esta red móvil con cobertura nacional. Las redes 5G beneficiarán a miles de chilenos, que por primera vez contarán con Internet móvil de alta velocidad.

El impacto que tendrá en el país es impresionante. Y para nosotros como empresa experta en la búsqueda de tecnología de última generación en el mundo, que nos encargamos de traerla al país para que apoye en diversas tareas a diferentes industrias y compañías, será un aporte para hacer crecer la industria de servicios de limpiezas en el país.

Es clave facilitar la instalación de antenas a las empresas de telecomunicaciones, y asimismo, asegurar que exista una cobertura homogénea, para romper pronto la barrera de la desigualdad digital.

Juan Manuel Contreras, gerente general Grupo CyG