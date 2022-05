Es tiempo de #ActitudREP

Señora directora

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. El debut oficial de la Ley REP o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor para envases y embalajes está a la vuelta de la esquina. El próximo año las empresas que deben cumplir con la normativa tendrán que hacerse cargo de la recolección y reciclaje de cada kilo de residuo que pongan en el mercado, pero antes hay una fecha clave: en septiembre próximo están obligadas a informar al Ministerio del Medio Ambiente cómo lo harán. Por lo tanto, los 14.500 productores regulados se encuentran en un momento crucial: sumarse cuanto antes al desafío de contribuir y avanzar hacia un país más circular, y demostrar así con acciones concretas una #ActitudREP.

La Ley REP es la política pública ambiental más importante de la última década en nuestro país, al marcar un antes y un después en la industria del reciclaje, pues se establecerán metas y obligaciones que impulsarán una verdadera industria del reciclaje.

¿Está cambiando ya esta dinámica? un grupo de productores de envases y embalajes de diversos rubros, con el apoyo de AB-Chile, vienen organizándose en un Gran Sistema de Gestión Colectivo (Gransic), a través del cual se financiará la cadena del reciclaje y empujará una economía circular. ReSimple será el nombre y la filosofía de este Gransic, de manera de cambiar la forma en que se percibe el hábito de reciclar.

Mientras más productores se adhieran a ReSimple, mejor se optimizarán los costos de contratación de los distintos servicios que formarán parte de la cadena productiva de reciclaje. La buena noticia es que tenemos un marco jurídico sólido que entrega los incentivos económicos y reglas claras para todos los actores del ecosistema.

Requerimos el compromiso de cada uno de ellos, porque las metas, si bien son graduales, son ambiciosas a largo plazo: pasar de tasas de valorización que hoy están en torno al 10%, a tasas del 60% al año 12 de implementación, con una cobertura del servicio de recolección casa a casa que a esa fecha llegaría al 80% de las viviendas del país, y la instalación y operación de más de 350 puntos limpios a lo largo del país.

En ese sentido, un primer acercamiento a lo que será el retiro casa a casa con la Ley REP fueron los pilotos realizados en las comunas de Providencia, Colina y Quilicura. Distintos actores del ecosistema nacional, liderados por ReSimple, ejecutaron de manera colaborativa este ejercicio que buscó perfeccionar el modelo de recolección selectiva, el mismo que se pondrá en práctica una vez entre en vigor la ley.

Todo esto es parte de la #ActitudREP que ya está en movimiento fortaleciendo la Ley REP, la oportunidad de generar hoy sinergias, pues no solamente los plazos se acaban para las empresas, también los tiempos se agotan para la sostenibilidad del planeta. La Ley REP promulgada en 2016 ya está aquí, ad portas de comenzar a operar y, sólo queda sumarnos y seguir avanzando de manera colectiva.