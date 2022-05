Día del Estudiante

Señora directora

Queridas y queridos estudiantes de la Provincia del Biobío. En este día en que se conmemoran las luchas estudiantiles, quisiera reconocerles y felicitarles particularmente en este periodo en que el foco ha estado en volver a retomar las clases. Decirles que he ido observando y sé lo complejo que han sido estos dos últimos años de su vida escolar producto de la pandemia, situación que obligó a todo el sistema educativo a reconfigurar sus prácticas dentro de un proceso histórico nunca antes vivenciado. De ahí que la educación se haya dado en mayor medida en sus casas, sentados frente al computador o asumiendo responsabilidades que dentro de su edad muchas veces no estaban previstas. Por otra parte, sé que el retornar a clase no ha sido fácil, volver a vincularse con sus compañeros, compañeras y docentes después de dos años en los que sin duda han transcurrido cambios físicos, psicológicos y sociales.

Desde esta comprensión, desearía decirles que nuestro foco de trabajo está puesto en ustedes, que en estos escenarios sin duda que quisiéramos ir más rápido, pero también consideramos que también debemos ir lentos y con cautela, sobre todo para que las decisiones tomadas sean las mejores a largo plazo.

Por otro lado, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, quiero decirles que mantengan una actitud de mutuo respeto con sus profesores, sobre todo porque a ellos también les ha sido difícil y complejo estos últimos años y sabemos que la buena relación de la diada profesor-estudiante es la base para el éxito del futuro.

Finalmente, mi última invitación, sobre todo a los y las estudiantes más grandes, es a conformarse desde aquí al 30 de junio en los centros escolares para que comencemos a establecer diálogos con sus representantes elegidos democráticamente.

Con mucho cariño y afecto.

Rossemarie Sánchez Ferrera

Jefa provincial de Educación del Biobío