30 días para el olvido

Señora directora

En los más de 30 días que lleva de asumido el gabinete regional, se han cometido más errores que aciertos. Desafortunadas declaraciones por la prensa de sus autoridades, disputas internas por cupos políticos en el Estado, y premios de consuelo para ex candidatos, han marcado un mes que francamente es para el olvido.

Contamos por ejemplo, con una delegada presidencial que ya bajó los brazos. “En este momento no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona”, aseguraba Daniela Dresdner en los medios hace algún tiempo ¿Qué habrán sentido los miles de víctimas de la violencia cuando esta representante les negó el auxilio y la protección que necesitan?

Unas semanas antes-como la guinda de la torta- el gobierno nombraba como seremis a siete personas que perdieron en las pasadas elecciones, es más, en el gabinete hay dos de ellos que enfrentan juicio de cuentas con Contraloría. ¿Dónde quedó la promesa de campaña de terminar con los pitutos, el amiguismo y la dedocracia? Silencio absoluto de ese sector, una vez más.

Durante este tiempo, nada se ha dicho sobre enfrentar el déficit habitacional que tiene a siete mil familias viviendo en campamentos, tampoco hay una estrategia para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y devolver la paz a la región, no se han mencionado soluciones medio ambientales, ni tampoco hay avances en obras que esperan décadas como el Polideportivo. Si estas autoridades no se ponen a trabajar en serio, seguiremos siendo meros testigos de sus errores y conflictos ¡Llegó la hora de cumplir!

Sebastián Keitel

Senador de la República