Salud mental en Chile

Señora directora

En nuestro país, según el último informe de ANAR, cada mes 140 jóvenes se quitan la vida. Según la Seremi de Biobío, hombres de 15 a 24 años lideran las cifras de suicidio. No obstante, no he escuchado del Ejecutivo políticas públicas que vayan en fortalecimiento de los canales de ayuda y prevención, ni se han generado debates en el poder legislativo para un acceso a una consulta psicológica gratuita y de calidad para los que la requieran.

Si no se asume como importante la salud mental en nuestro país, estos datos seguirán subiendo y el problema se acrecentará.

Oscar Quezada Paz

Estudiante de Ingeniería Comercial

Universidad San Sebastián