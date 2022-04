El aborto en la convención

Señora directora:

“Con 108 votos a favor se garantiza en la posible futura constitución la interrupción voluntaria del embarazo”

Hace unas semanas la convención constituyente aprobó la idea de legislar el aborto libre, bajo ninguna causal en chile.

La idea de esta propuesta es amparar a las mujeres y darles poder de decisión sobre su cuerpo, por supuesto que dejando de lado la vida del que está por nacer. Lo que hace la legalización del aborto es buscar una salida fácil que vulnera el derecho humano más básico de todos, que es el derecho a la vida.

Un proyecto bien desarrollado que busque acompañar a las mujeres embarazadas que no cuenten con el apoyo o recursos necesarios para enfrentar el proceso de gestación, sería efectivamente el camino correcto, o al menos con más sentido. Un plan que defienda la vida del individuo que está por nacer y que no tiene ninguna culpa ni voz de las decisiones que se efectúen sobre él.

A todos quienes afirman que el niño que aún no nace, no tiene vida, si no empieza a tenerla luego del parto, los invito a leer algún artículo científico sobre el comienzo de la vida humana. Luego, una vez tomado en cuenta el punto de vista ético y de la ciencia, espero poder encontrar sentido alguno en sus discursos.

Emilia Bustos