Señora directora:

El Presidente Boric respaldó a la Ministra Siches por el problema del avión fantasma con estas palabras textuales: “…absolutamente solucionado, conversamos en la mañana, ante los errores uno tiene dos alternativas : hay quienes miran para el lado y se hacen los lesos y hay otros que los afrontan y los enmendan. El caso de la Ministra es de los segundos.”

No me parece que existan las alternativas que indica el Presidente, esa disyuntiva quedó en el pasado. En estos tiempos nadie puede “mirar para el lado” cuando comete un error significativo, hoy todo está registrado, grabado, protocolizado, etc., es imposible que se oculte un error importante, sea que se hable de un vuelo inexistente de un avión, algo demasiado documentado como para tergiversar sus pormenores, o sea que se dé ante las cámaras una cifra claramente incorrecta. Así pues, la única alternativa es reconocer el error, ofrecer disculpas y tomar las decisiones políticas que correspondan.

Errores cometemos todos, enmendarlos es una labor permanente. Sin ser experto, creo que la palabra correcta es “enmiendan” y no “enmendan”.

José Luis Hernández Vidal