Señora directora

Considerando la situación de guerra en los países ya conocidos y viendo la reacción de los empresarios chilenos que no quieren perder pan ni pedazo, me queda nuevamente la interrogante ¿por qué no cambian de proveedor?

Sabemos que los principales proveedores (Ucrania y Rusia) están fuera. Pero queda la Unión Europea, Argentina (vecino), Turquía, China, Sudáfrica y muchos países más con quienes negociar aceite (de maravilla, por ejemplo).

Además, ¿viene todo el aceite desde el extranjero? No lo creo.

No hemos visto ningún supermercado irse a la quiebra por el alza o falta de productos. Al contrario, están dentro de las empresas que más han lucrado con precios abusivos y con muy poca conciencia. Obvio, son negocios. ¿Tendremos que enviarlos a hacer clases de ética?

Se extraña los supermercados pequeños. Esos que estaban fuera de las cadenas. Tenían precios más justos.

Atentamente,

Claudio Sandoval