Escolares: No más peleas, si más actividades deportivas

Enmarcado en el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, es importante dar a conocer que el deporte, el movimiento y la actividad lúdico-recreativa, pueden ser una alternativa para disminuir la violencia y aumentar la tolerancia, el respeto a las reglas y el trabajo en equipo, entendiendo el contexto violento que se ha suscitado últimamente en los colegios, donde los y las estudiantes prefieren organizar una pelea versus un partido de fútbol.

Somos los docentes y el equipo directivo de cada colegio los responsables de generar espacios en el recreo donde haya música, juegos y personas capacitadas para que los estudiantes encuentren apoyo, compañía y tranquilidad, que es lo que busca conmemorar este día.

Tener mucho tiempo libre genera un ocio mal entendido, ya que este debiera ser beneficioso para los estudiantes y no negativo como se está dando actualmente.

Retornar a las rutinas, post pandemia, ya es un gran desafío, especialmente para niños y jóvenes porque muchos de ellos no quieren retomar actividades presenciales. Por ello la sugerencia es darle una oferta atractiva acercándose a sus intereses, incentivando la participación activa y el buen ánimo, pero guiándolos en el proceso.

Disminuir la violencia no depende de los niños, depende de nosotros los adultos y de los entornos que les generemos.

Carolina Villaroel

Directora del Área Actividad Física y Deportes

CFT Santo Tomás San Joaquín.