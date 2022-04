¿#ChaoNetflix? Una prueba riesgosa

Señora directora:

La plataforma de streaming Netflix anunció cambios inminentes en las condiciones de su servicio, especialmente enfocados en quienes comparten sus cuentas con otras personas. El periodo de prueba del nuevo modelo comenzará en Chile, Perú y Costa Rica y podría dejar en el pasado la común práctica de “prestarle” la cuenta a alguien fuera del grupo hogar, pasando a un modelo en el que habría que pagar por añadir usuarios adicionales.

El anuncio gatilló la respuesta de los usuarios, quienes manifestaron su rechazo con el #ChaoNetflix en redes sociales. Pese a que no se tiene absoluta claridad de cómo se aplicará, en principio se permitiría hasta dos usuarios extra por $2.380 pesos cada uno, lo que les daría acceso a una cuenta y contraseñas propias. Esto no interferiría con poder usar múltiples dispositivos simultáneamente dentro del mismo hogar (siempre dependiendo del plan contratado); el enfoque está en impedir que la misma cuenta se use en distintos domicilios.

¿La razón detrás del cambio? Según algunas estimaciones, Netflix estaría perdiendo hasta $6.000 millones de dólares anualmente debido a las cuentas que se comparten con otras casas o grupos. La empresa explica que esta filtración de fondos les resta capacidad para producir nuevas y mejores producciones y seguir mejorando la plataforma. Solo queda ver la puesta en marcha de esta prueba, y cómo se fiscalizará a los dispositivos móviles dentro de una cuenta, o simplemente qué pasará si queremos usar nuestra cuenta en otro lugar.

Leonardo González Ramírez

Periodista de Dirección de Comunicaciones

Universidad San Sebastián