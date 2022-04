A vacunarse

Señora directora

En estos dos años de pandemia, las vacunas han presentado una luz de esperanza entre la gama de mutaciones y restricciones sanitarias.

Pese a la insistencia de algunos grupos, y medios de comunicación que dan tribuna de manera irresponsable, las vacunas han demostrado ser de calidad, seguras y eficaces. Incluso cuando han existido reacciones adversas, existe un sistema de vigilancia que ha actuado de manera rápida.

Lo importante es que las vacunas seguirán siendo parte de nuestra realidad cotidiana, no solo la del COVID-19, sino que las tradicionales relacionadas a la influenza y del Programa Nacional de Inmunizaciones.

La mejor manera de seguir sanos y ayudar a quienes no pueden vacunarse, es vacunarnos y continuar con las medidas de autocuidado. La pandemia no ha terminado y es deber de nosotros aportar a que el virus no siga mutando.

Jorge Cienfuegos

Académico Escuela de Química y Farmacia UNAB