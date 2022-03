Inconveniencias de un quinto retiro

Señora directora:

Frente a las iniciativas para aprobar un quinto retiro de los fondos de las AFP, es necesario realizar algunos alcances. Económicamente un nuevo rescate pondría “paños fríos” al impacto negativo que las alzas de precios han tenido en las economías familiares y de las pequeñas empresas.

Ahora bien, como es un “paño frío”, no resuelve el problema, sino más bien tiende a complicarlo, ya que una nueva inyección de circulante al sistema provocará un aumento en la demanda de bienes y servicios propiciando un nuevo impulso alcista en la inflación (como efecto de factores internos), el cual nos impactará negativamente en el mediano plazo.

El escenario anterior no considera los factores externos como el conflicto Rusia Ucrania, que seguirá presionando al alza el precio del petróleo, la inestabilidad del tipo de cambio y de las inversiones globales, variables que como economía dependiente no podemos controlar, sino solo generar mecanismos para disminuir su impacto.

Desde el punto de vista financiero, generaría un impacto sobre el circulante al interior del mercado, propendiendo a una contracción en las transacciones del sistema bancario y, por ende, un aumento en las tasas, a modo de mitigar los efectos sobre la inflación. Esto afectaría a aquellos que dependen de los créditos rotativos para su subsistencia.

Lo antes descrito no se compara con la pérdida potencial de los valores de las rentas futuras para aquellos que están en el último ciclo productivo, prontos a jubilarse, situación que tendría que ser abordada por el Estado, ya sea con una reforma a la ley de pensiones o con el fortalecimiento del sistema actual.

En conclusión, se recomienda buscar otros mecanismos para mitigar el alza de precios que nos afecta.



Marcelo Gutiérrez Delgado

Académico programas Advance Facultad de Ingeniería y Tecnología

Universidad San Sebastián