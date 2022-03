¿Y los sueldos?

Señora directora

Qué pasará en Chile si hay un cuarto retiro (Efectivo. El cuarto anterior no resultó, por lo tanto, sigue siendo un cuarto)

Los combustibles siguen subiendo, la comida sigue subiendo, la locomoción sigue subiendo, los medicamentos ni hablar, las farmacéuticas tienen una mina de oro en cada medicamento y cobran por ellos, como diamantes. Comprar una casa, ya pasó a ser definitivamente un sueño.

Así las cosas, todo subió, pero adivinen qué no subió. Exacto. Los sueldos se mantienen intactos.

Es decir, ahora estamos más pobres que antes, pero para el gobierno (no importa cuál), seguimos siendo casi ricos.

Dejo la inquietud para quienes tienen que regular el precio de las cosas en nuestro país

Atentamente,

Claudio Sandoval