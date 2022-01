Bloqueo de pases

Señora directora:

Si bien el bloqueo de los pases de movilidad es una medida adecuada y necesaria desde el punto de vista sanitario, puede generar repercusiones económicas si no mejoran las cifras de personas que se pongan la dosis de refuerzo.

Este impacto negativo lo podríamos ver en diferentes sectores como el turismo, que aumenta en el período estival, pues aquellos que no tengan la dosis de refuerzo no podrán hacer viajes ni dentro ni fuera del país.

También podría afectar al sector gastronómico, las actividades de entretención en general, gimnasios, si es que existe una fiscalización adecuada. Estos impactos significarían un retroceso importante para sectores que han sido muy golpeados por la pandemia y que recién están mejorando sus niveles de ventas. En ese escenario, es de esperar que la población se vacune, más todavía considerando los casos de la variante ómicron que vienen al alza.

Daniela Catalán Ramírez

Académica de Ingeniería Comercial

Universidad San Sebastián