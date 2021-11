Desafío para el turismo postpandemia

Señora directora:

Si algo demostró esta pandemia es que, en el ámbito del turismo, no estábamos bien preparados. Y no es que la pandemia se haya ensañado con este sector en particular, sino que dejó en evidencia que teníamos bastante por analizar, comprender y emprender. La pandemia se podría ver como una señal, además de un impulso, para trabajar por avanzar al siguiente nivel. La tecnología ha jugado un rol preponderante – tanto a nivel físico como digital – lo que lleva a pensar ¿son suficientes los actores para enfrentar los desafíos que ha dejado en evidencia la crisis sanitaria? Probablemente sea hora de repensarlo, considerando el tremendo potencial que tiene el turismo en nuestro país.

Situaciones de crisis son un impulso necesario y permiten que la disrupción o el “pensar fuera de la caja” tomen fuerzas inspiradoras. En ese sentido, deberíamos analizar cómo incorporar el turismo en instituciones de educación superior, no solo como carrera de pregrado, sino que como una industria que puede ser abordada con profundidad del mismo modo que otras áreas como la logística, minería, construcción, salmoneras, transporte, entre muchas más. El turismo, al igual que los sectores mencionados, debe ser abordado, desde las instituciones de educación superior sobre todo en carreras de ingeniería, economía, negocios y diseño. Tenemos el desafío de visualizar potenciales necesidades, y puntos de mejora y así acelerar su proceso de adecuación, adaptación y crecimiento a partir de lo que se ha ido rescatando durante estos dos años, considerando la innovación tecnológica como principal herramienta para impulsar el desarrollo de soluciones que permitan al turismo tomarse el sitial que, por impacto y mérito, necesita.

Luis Angulo Mura

Coordinador Área Innovación y Tecnología

Facultad de Ingeniería y Tecnología USS