Desafíos clave del próximo Presidente o Presidenta de la República

Señora directora

Muy probablemente, nos encontramos en el escenario de la segunda vuelta presidencial. Los desafíos que deberá asumir el próximo Presidente o Presidenta de la República, son de vital importancia. Estamos viviendo un momento histórico, que dice relación con la Convención Constitucional y la redacción de una nueva Carta Política que regirá nuestro estado de derecho y el régimen de gobierno que adoptará nuestra nación. Requerimos con urgencia un llamado a la unidad y el respeto de las instituciones, que han sido la base de la gobernabilidad nacional. El progreso y crecimiento no tienen receta mágica, para alcanzarlos se requiere prudencia y, sobre todo, comprensión del entorno económico global. Chile requiere un liderazgo que escuche las demandas ciudadanas, pero a la vez, pueda encauzarlas de manera gradual, considerando la coyuntura económica interna. No podemos en ninguna circunstancia, retroceder en los grandes avances sociales, económicos y culturales que hemos alcanzado. Cuando nuestras autoridades comprendan que la política implica la renuncia de los intereses individuales en favor del bien común, podremos una vez más confiar en nuestros políticos, los cuales son llamados a servir, y no a ser servidos, enseñanza vertida en los santos evangelios.

Cristobal Patricio Álvarez Muñoz

Abogado, Mg. Docencia Educación Superior

Docente Universitario