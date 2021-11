Decisiones y responsabilidad

Señora directora:

Tras las recientes elecciones legislativas en Argentina lo cierto es que una luz de esperanza pareciera vislumbrarse en el horizonte latinoamericano toda vez que “Juntos por el cambio” y “La libertad avanza” propinaron un duro revés electoral al peronismo de Alberto y Cristina Fernández.

Esta suerte de terremoto político está lejos de ser una sorpresa, siendo más bien una consecuencia: años de miseria, de corrupción, con medidas tales como fijación de precios, economía descontrolada, derechos sociales inexistentes y una profunda inestabilidad hicieron que los argentinos concurrieran masivamente a las urnas para decir ¡Basta!

Y si bien lo ocurrido en Argentina pudiera ser un buen augurio para el centro derecha local, lo cierto es que no hay nada seguro. Chile ha gozado y podido disfrutar de una libertad y derechos que no existen en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, entre otros. No obstante, estas elecciones representan un desfonde o una oportunidad. Será la voluntad de las chilenas y chilenos la que guíe, mediante el voto, el destino de nuestra nación. Serán las personas quienes, en el ejercicio de su derecho y su deber cívico, deberán decidir entre el comunismo o la libertad.

Rodrigo Durán Guzmán