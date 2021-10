Señora directora:

El Estado de Emergencia en La Araucanía implica que las fuerzas militares pueden “repeler a los terroristas”, es decir, el mismo derecho que tiene un particular. Pueden apoyar a Carabineros que, por cuestiones logísticas, siempre llega tarde, o sea, los militares llegarán más tarde aún y harán de guardaespaldas de la policía. El ministro Delgado dice que el toque de queda no es necesario; los afectados dicen que, al menos en tres comunas, dicha medida sí es necesaria. El gobierno quiere un Estado de Emergencia “de buenos modales”. Esa actitud pasiva y defensiva que impone el gobierno a los militares no conducirá a nada.

José Luis Hernández Vidal