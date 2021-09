Señora directora:

La convención constitucional o comisión creada solo para redactar y proponer a la ciudadanía una nueva Constitución, se transformó en un órgano no democrático.

Se declararon soberanos, autónomos, originarios, no reconocen a la República que los eligió, se arrogan funciones y atribuciones que no les compete ¿qué clases de instituciones tenemos que no reaccionan ante este golpe de Estado chavista?

Saludos

Jorge Porter Taschkewitz