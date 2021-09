Confinamiento

Señora directora:

Extensa evidencia existe sobre la lamentable relación entre las cuarentenas vividas en el país y el empeoramiento de la alimentación de los chilenos junto con la disminución de la actividad física.

Desde hace unas semanas, los confinamientos obligatorios han ido desapareciendo, dada la menor cantidad de casos Covid 19, no obstante la paupérrima alimentación y nula actividad física sigue tan vigente, como meses atrás.

Chile está entre los 10 primeros países con mayor cantidad de población con sobrepeso. El 74% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, mientras que la obesidad infantil supera el 30%. Respecto al consumo de alcohol el país ha liderado por años el primer lugar dentro de Latinoamérica.

Con la llegada del 18 de septiembre, en las RRSS pareciera instalarse la lógica de que quien no bebe alcohol y come todo lo que puede realmente no disfruta estas fechas.

No se trata de caer en la cultura del castigo y restricción alimenticia, sino en ser conscientes de los perjuicios que la mala alimentación y sedentarismo han causado. Desde muertes hasta hipertensión, cáncer, anemia, diabetes, etcétera.

Pilar Lorenzoni, Pasante Fpp