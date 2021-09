Inversionistas más atrevidos

Señora directora:

Hemos observado cómo el universo de startups tecnológicas se está activando, al igual que las opciones nacionales de levantamiento de capital, como Venture Capital o los crowdfunding. Estas son noticias positivas para el ecosistema emprendedor, sin embargo, no podemos dejar de lado que el ser un país cada vez más innovador, también nos destaca como un entorno atractivo para grandes inversionistas extranjeros, como comentó Rodrigo Demaría, Country Executive del BofA en la región, con excepción de Brasil y México, en una entrevista con el Diario Financiero el 17 de agosto.

Este exitoso contexto desafía a un mayor atrevimiento por parte de los inversionistas de nuestro país para no quedar al debe frente a la activación del emprendedor chileno y su creciente reconocimiento en el extranjero. Estamos frente a un escenario ideal para que se realicen apuestas más atractivas y estimulantes, no solo con foco en los más rentables, sino que también aquellos que puedan generar más impacto social para fortalecer el ecosistema nacional frente a esta gran competencia global.



Daniela Baytelman

Cofundadora de Easycancha