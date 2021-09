Señora directora:

Alarmante la información de prensa que reiteradamente nos hace recordar lo ya, pregonado y pronosticado sobre el “cambio climático” y sus consecuencias; solo que ahora se está haciendo más evidente como crisis planetaria (ONU, otros Organismos Internacionales y Nacionales). Falta de agua (precipitaciones), desertificación, muy probable falta de alimentos, incendios, migraciones, etcétera. En nuestro país se decreta Emergencia Agrícola, pero es solo un parche momentáneo al tema de fondo. Sin embargo es igualmente alarmante que con enorme ceguera y un cúmulo de antecedentes; organismos como la mencionada ONU y similares no se pronuncien sobre el exceso de población planetaria como causa primera fundamental (sin control, un verdadero y dramático “cambio pero poblacional”), el cual igualmente tendremos que enfrentar más temprano que tarde y sus nefastas consecuencias, hoy a la vista. Sobrepoblación que de paso influye per se, necesariamente en este cambio climático (pues, cada día y porque somos más, necesitaremos más alimentos, energía, agua, y todos los bienes imaginables necesarios para una vida digna), lo que genera la contaminación en aumento y los desequilibrios conocidos; bienes que no somos ni fuimos capaces de producir en equilibrio con la única Biosfera que disponemos, el planeta tierra; quizás es tiempo no solo de tomar conciencia sino de actuar al respecto con urgencia para asegurar la subsistencia y persistencia de nuestra especie humana, entendiendo de una vez que no se trata de ecologistas o no, de mejor distribución de…(teoría, ya no fue) y que la base misma del problema en definitiva radica en nosotros los humanos y no por nuestra “calidad” como especie , sino preferentemente por nuestra “cantidad”, convirtiéndonos en el principal agente desequilibrador de los ecosistemas del Planeta. Resta quizás otra posibilidad muy teórica que exige obviamente un tiempo que no tendríamos (la crisis es hoy), ella es el exilio a otros mundos.

José Manuel Caerols Silva