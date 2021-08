Señora directora:

A propósito del voto a favor por parte del convencional Fernando Atria por mantener el quórum de 2/3, su propio conglomerado político le ha dado la espalda bombardeándolo con descalificaciones que llegan incluso a tacharlo como un nuevo seguidor de Pinochet.

Si bien las rabietas de la izquierda no son de extrañar, lo ocurrido permite demostrar lo que está ocurriendo en la convención – una vez más – y que no importan las razones que un constitucionalista tenga para mantener reglas de índole constitucional, sino que pesa e importa más no caer en acuerdos con quienes se piensa distinto bajo ninguna circunstancia.

Si la Convención continúa la lógica de buenos contra malos, la razón detrás de cada voto pierde su valor y con ello, el proyecto de nueva Constitución.

María Pilar Lorenzoni García.

Pasante de Formación Valparaíso