Sistema de admisión escolar

Señora directora:

Hasta el 8 de septiembre se extiende el proceso para que los padres y apoderados realicen la postulación de sus hijos o pupilos a los establecimientos educacionales (municipales y subvencionados) desde el prekínder hasta cuarto medio. Sin duda, este proceso ha presentado opiniones encontradas desde su propuesta e implementación y, como cualquiera, es mejorable.

El sistema de admisión tiene por finalidad mejorar la eficiencia y transparencia del proceso e igualar las oportunidades. Respecto de este objetivo, compartido por muchos al momento de su implementación, surgen diferencias en cuanto a ¿cuál es la mejor forma de igualar oportunidades de acceso cuando en un establecimiento la demanda es superior a la oferta? ¿Qué es más justo, el azar o un instrumento de selección, a la hora de resolver a quién asignarle la vacante disponible? Dudas atendibles.

Por lo demás, un aspecto que se debe mejorar es la información sobre el proceso y los establecimientos, que reciben los padres y apoderados. Más allá de fechas y uso de plataformas, es necesario que todos los interesados conozcan el mecanismo que se aplica, sus objetivos y fundamentos, y dispongan de información relevante de los establecimientos ofertados con el fin de realizar una adecuada selección y priorización.

Otro aspecto que podría ser mejorable es la forma de asignar establecimiento a los candidatos que no lograron cupos en aquellos que seleccionó. En los procesos anteriores, estos estudiantes han sido derivados a un establecimiento cercano a su domicilio que disponga de cupos. Una mejora sería otorgar más de una alternativa a los apoderados, bajo distintos criterios, por ejemplo, distancia, semejanza con proyectos educativos, semejanza con infraestructura.

Considerando que todo sistema de selección dejará a algunos postulantes no satisfechos al no ser aceptados en el establecimiento de su preferencia (menos del 20% de los postulantes no queda un establecimiento ingresado entre sus preferencias), podríamos decir que el sistema ha funcionado bien. Además, estudios señalan que el SAE ha disminuido en un 16% la brecha de calidad académica de colegios a los cuales acceden estudiantes prioritarios y no prioritarios. Por tanto, el Sistema de Admisión Escolar puede ser una buena herramienta para dar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.



Roberto Reinoso Bascuñán

Académico de la Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad San Sebastián