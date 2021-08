¿IFE Universal o cuarto retiro? 

Señora directora:

En medio del debate de un cuarto retiro de los fondos de pensiones, el Gobierno afirmó que no entregará el 100% del IFE Universal correspondiente a septiembre. Es cierto, la ley dice que durante ese mes el pago se reduce a la mitad, pero ello se decidió previo a la extensión de la ayuda económica.

Me cuestiono si el poder Ejecutivo tiene conocimiento del mensaje que entrega a las familias chilenas con estas decisiones. Peor aún, con o sin un cuarto retiro, las pensiones no alcanzarán para una vejez digna. Esto no es responsabilidad del primer o tercer retiro, sino de un sistema de pensiones que en ningún momento ha beneficiado a las y los trabajadores del país.

Jaime Monjes Farías