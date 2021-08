Dinero Plástico

La pandemia ha cambiado la vida en innumerables ámbitos. Aceleró los procesos de digitalización y transformación digital en la mayoría de las industrias. De este modo, las cuarentenas, la necesidad de seguir vendiendo a distancia y el evitar al máximo el contacto con otros potenciaron el uso de plástico por sobre el efectivo. Eso sin contar que probablemente varias personas prefirieron guardar efectivo para emergencias, pensando que por las restricciones de movilidad ha sido más difícil acceder a bancos o cajeros electrónicos.

En ese contexto, han ido mejorando los medios de pago electrónicos, no solo mediante tarjetas, a las que les han incorporado tecnología que facilita el “no contacto” y han aumentado los montos que no requieren presionar la teclera para ingresar clave, sino que además han aparecido pulseras de pago, la habilitación de los celulares como tarjeta virtual, y así suma y sigue. En general la banca ha estado estos últimos dos años deleitándonos con nuevos mecanismos que no sólo son más seguros, sino que también más cómodos y expeditos.

Todo este proceso se ha dinamizado porque han aparecido nuevos actores, lo que genera un nivel de acceso más fácil – y probablemente en el tiempo más económico – a tecnologías de este tipo. Así, no es extraño encontrar hoy en negocios de barrio, ferias e incluso comercio itinerante la posibilidad de poder pagar con tarjeta. En este sentido, el comercio se adapta rápido, pues no es tecnología que requiera de manera obligatoria contar con sistemas internos y además se ha ido avanzando en temas tributarios, permitiendo que los comprobantes que entregan – no todos eso sí – sean equivalentes a boleta autorizada por Servicios de Impuestos Internos. Sin duda, entonces, la pandemia ha acelerado un cambio que nos permite mejorar la seguridad de nuestras transacciones. El desafío hoy es sumar a todos a estas innovaciones.

Luis Angulo Mura

Coordinador Área Innovación y Tecnología

Facultad de Ingeniería y Tecnología U. San Sebastián