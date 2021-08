“El informe de IPCC es un código rojo para la humanidad” señaló el secretario general de la ONU, confirmando que somos nosotros los responsables de alterar el clima del planeta de forma irreversible. Aunque hay una esperanza: todavía es científicamente posible revertir el daño si se toman medidas urgentes y contundentes para reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¡Ahora es cuando!

No somos un gran emisor como país, pero por nuestra gran variedad de ecosistemas, somos muy vulnerables a los efectos contaminantes. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Chile aporta al fenómeno del calentamiento climático con un 0,25% del total de las emisiones a nivel mundial. El promedio mundial de emisiones de CO2 por persona alcanza las 4,5 toneladas, lo cual nos sitúa cercanos al promedio mundial con 4,4 toneladas por habitante.

Debemos prestar atención a la ciencia porque se nos está acabando el tiempo. No existe un Plan B y como señala el propio IPCC, la naturaleza podrá evolucionar a un nuevo equilibrio, pero la especie humana no. El llamado es a empoderarnos como sociedad de las acciones que nos permitan hacer nuestro país cada día más sustentable, a valorar las pequeñas acciones que, sumadas, pueden producir grandes cambios. La comunidad no puede seguir ignorando la ciencia climática y las obligaciones que de ellas se desprenden.

Dr. Carlos Esse

Coordinador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (IIDS) de la Universidad Autónoma de Chile