Señora directora:

Al igual que un banco que registra los ingresos y gastos, existen organismos internacionales que miden la demanda de una población o país y la oferta de recursos y servicios de sus ecosistemas. Es decir, se mide y compara su biocapacidad y huella ecológica para determinar el día en que sobrepasará sus capacidades para regenerarse.

Las inundaciones en Europa y China de las últimas semanas nos recuerdan y hacen patente por qué el cuidado del medio ambiente ya no es una tarea secundaria, sino que debe ser nuestro objetivo central. El llamado “overshoot day”, o Día del Sobregiro de la Tierra, marca la fecha en la cual la demanda de recursos por parte de la humanidad excede lo que el planeta puede regenerar ese mismo año. Y si bien a nivel internacional recae este jueves 29 de julio, ya el 17 de mayo ─y por segundo año consecutivo─, Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en agotar sus recursos ecológicos para 2021.

A nivel mundial, preocupa ver cómo estamos usando un 70% más de lo que nuestro planeta puede regenerar anualmente. Dicho de otra forma, año tras año, necesitamos 1,7 planetas para mantener nuestro actual estilo de vida “always-on”. Si las empresas, los gobiernos, junto con el sector público y privado, no toman acciones para minimizar sus efectos ambientales y no asumen su responsabilidad de hacer de este mundo uno más bonito, será cada vez más difícil asegurar a las futuras generaciones un planeta vivo, sano y acogedor.

Aún estamos a tiempo de utilizar, en favor de la sociedad, el poder corporativo y transformarnos en verdaderos agentes de impacto positivo. Si entendemos que, cuidando la vida y el planeta nos protegemos todos, incluso los negocios a largo plazo, comprenderemos el origen de la sustentabilidad y de qué se trata. Percibamos lo que nos está diciendo el planeta y su ecosistema para darnos cuenta de que debemos repensar nuestro modelo de consumo, y de a poco, migremos hacia una nueva cultura basada en la economía circular. Entendamos que no hay vueltas atrás, es hora de hacer cambios.



Sabina Zaffora

Gerenta de sustentabilidad Natura Latinoamérica