Señora directora:

Invito a las autoridades de gobierno a cumplir con los compromisos asumidos con las vecinas y vecinos de nuestra región. He participado en reuniones donde seremis y legisladores oficialistas prometen soluciones a diversas problemáticas y tras meses, e incluso años, aún no se ha movido ni un dedo para su concreción. Espero que no aparezcan a prometer lo mismo para las venideras campañas de noviembre para escaños en el Congreso.



Jaime Monjes Farías